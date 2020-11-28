先前美國總統川普兩周前一度透露想攻打伊朗、但因恐引起區域緊繃而作罷之後，在伊朗素有「核子計畫之父」、西方國家眼中主導伊朗核武的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日意外傳出遭刺，雖然伊朗指控死敵以色列是幕後黑手，但外媒認為此意外恐會加深伊朗對川普政府的敵意，甚至影響未來拜登政府的對伊朗政策。

在伊朗素有「核子計畫之父」、西方國家眼中主導伊朗核武的科學家法克里薩德27日意外傳出遭刺，德黑蘭當局認為恐是以色列所為。

在伊朗素有「核子計畫之父」、西方國家眼中主導伊朗核武的科學家法克里薩德27日意外傳出遭刺，德黑蘭當局認為恐是以色列所為。圖為法克里薩德遭刺現場。（美聯社）

據路透社報導，伊朗國防部聲明指出，法克里薩德在前往德黑蘭省東部德馬溫郡（Damavand）十，其座車遭襲擊，攻擊者與他的維安小組發生槍戰，導致法克里薩德嚴重受傷，經醫護人員搶救無效後身亡。法克里薩德數年來一向被西方國家以及以色列情報機構視為主導伊朗核武計畫的負責人。

對此，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，有跡象顯示以色列涉及此次暗殺行動，伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）也警告，「恐怖主義團體和領袖，以及此次懦怯行動的行凶者應知，嚴厲的報復將等著他們」。報導也指出，伊朗最高國家安全委員會也召開緊急會議。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問德甘（Hossein Dehghan）也誓言要對殺手發起如閃電般的襲擊並嗆「他們盟友（指川普）的政治生命已走到了盡頭，以色列錫安復國主義仍尋求加強對伊朗施壓，並製造全面戰爭」。

但在外國方面皆對此事不願表態。報導稱，被點名為幕後黑手的以色列拒絕評論、而美國從白宮、五角大廈、國務院以及中央情報局也拒絕評論。

另外，雖然川普在任內退出了歐巴馬政府與伊朗簽訂的「伊朗核子協議」，但總統當選人拜登曾表示有意與伊朗修復先前的核協議。對此，曾在歐巴馬政府擔任伊朗問題顧問的莫利（Robert Malley）表示，在川普任期的最後數周發生法克里薩德遭刺，勢必讓拜登未來與伊朗修復關係更加困難。

(中時新聞網)