這下子七六人明星中鋒恩比德總算變成熟了嗎？恩比德最近接受七六人隨隊記者塞爾澤訪問表示，自己最近兩個月都在積極投入訓練，因為他相當自責上季沒能入選NBA年度陣容，更歡迎新任總教練瑞弗斯到來，「我欠費城一個總冠軍！」

「在過去大約兩個月時間，我基本上都在打籃球，試圖讓自己變好，努力維持體型，因為上季非常令人失望，」恩比德說，「我們上季自認可以贏下一切，結果我們根本沒接近過目標，我沒入選年度陣容很荒唐，這就像在心臟上猛擊一拳。」

「我必須做得更好，努力回到兩年前的恩比德，當時我場均可拿28分，是聯盟最佳防守球員之一，我還要避免傷痛，這就是我為何努力減肥、保持身材與磨練技術，」恩比德說，「我在今年9月有了小孩之後，就想回來做該做的事情。」

「很多人以為我不夠努力，在今年奧蘭多復賽前，我每天待在健身房內訓練，但我喜歡保持隱私，不管是工作或家庭，」恩比德說，「我欠費城這座城市一個總冠軍，這是接下來努力實現的目標。我也期待瑞弗斯的到來，他會帶領我們走上正軌。」

(中時 )