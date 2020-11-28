在韓國攻讀博士的曾以琳6日遭酒駕撞死，親友發起連署向韓國總統府青瓦台請願，希望修法加重刑責，今晨突破20萬人連署門檻，曾以琳父親、醫師曾慶暉在錄製短片中感謝大家。

向韓國總統府青瓦台的請願，短短5天連署，在今天凌晨達到20萬人連署門檻，曾以琳父母錄製短片感謝大家的支持，他們希望女兒的死，可以幫助更多人免於家庭破碎的痛苦，希望韓國政府對酒駕的人能予以更嚴厲的懲罰。

曾以琳的父親、衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉在短片中說，「如果韓國政府是愛自己人民的話，我想他們應該會這樣做，挽救更多遭酒駕造成的傷害、免於家庭的破碎。以琳不會回來了，只有延續她的愛，幫助到以後的人，謝謝大家。」

曾以琳的父母也籲請大家繼續努力，讓韓國政府能重視這個問題，「我們希望以琳是最後一位，希望她的愛能夠因為大家續下去。」

衛福部嘉義醫院院長黃元德今晨在臉書（Facebook）發文指出，「短短的五天就有這麼多人的支持，人間有情、社會有愛，莫此為甚！我們對酒駕者的自私，深痛厭絕；我們對曾主任的喪女之慟感同身受。希望青瓦台政府及所有的媒體都能努力去杜絕酒駕的憾事！」

黃元德說，「相信曾主任化悲痛為力量的作為，可以撫慰小公主的犧牲；也可以讓您有勇氣繼續造福嘉醫病友、貢獻社會，化小愛為大愛。嘉義醫院的同仁，全國各地的民眾都支持著您，我們不信正義不伸張，不信天理喚不回。我們一直都挺在您身邊！」（編輯：戴光育）1091128

(中央社)