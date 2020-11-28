台中國際機場正在進行航廈改善工程，通宵施工發出巨大噪音惹民怨。（里長蔡坤地提供／陳淑娥台中傳真）

台中國際機場正展開國內航廈新建改善工程，26日深夜不顧附近居民安寧，連夜進行拆除航廈作業，巨大噪音讓機場第一排徹夜難眠成受害者。里長蔡坤地氣憤指出，這已不是第一次半夜擾民，大人隔天要上班、小孩也要上課，通宵施工太離譜，近200戶受影響，揚言將率眾抗爭。

蔡坤地昨日一早怒氣難消表示，「第三次擾民了！」有一次是從晚上施工到凌晨3點，第二次則是早上5點就施工，這次更離譜，半夜拆除舊航廈，一直到凌晨4點才停工，環保局稽查大隊開單走後，營造廠商故態復萌，受害的還是老百姓。

蔡坤地指出，營造廠商前幾天有跟他說會施工晚一點，但也不能誇張到凌晨，大人隔天要上班，小孩也要上課，一整晚都無法入睡致精神不繼，萬一出狀況怎麼辦。機場第一排的住戶則是一臉睡不飽，紛紛質疑說為何不在白天施工，偏偏要在半夜敲敲打打。

台中航空站主任張瑞澍表示，由於要拆除部分緊捱著停機坪，為顧及飛安及入出旅客安全，只能利用夜間、沒有飛機運行時段施工，以最短時間完成拆除，他也允諾日後不會再有夜間施工情形。台中國際機場國內航廈改善工程於2019年10月動工，預計2022年11月完工。

環保局稽查大隊表示，因該廠商未取得26日夜間施工許可，違反台中市噪音管制區內禁止從事妨礙安寧行為之時間、地區或場所公告事項，依法開出兩張罰單，將處以6000元以上罰鍰；另9月12日也接獲檢舉，同樣開出兩張罰單，共處以6000元罰鍰，未來將不定期稽查以防止不法行為。

(中時 )