今年受乾旱影響致柑橘類嚴重受損，桶柑不僅成長停滯，也有出現落果情形。（陳淑娥攝）

今年受乾旱影響致柑橘類嚴重受損，桶柑不僅成長停滯，也有出現落果情形。（陳淑娥攝）

今年受乾旱影響致柑橘類嚴重受損，農委會日前公告中市茂谷柑及帝王柑為現金救助地區，但卻不見椪柑及桶柑入列。后里農民抱怨說，缺水問題造成椪柑及桶柑生長停滯等情形，同樣都是柑橘類受損，竟有差別待遇，靠天吃飯的他們欲哭無淚，希望相關單位一視同仁。

義德里長謝榮慶表示，今年由於缺水，造成桶柑生長停滯長不大，目前果實周徑僅19公分，以往這個時間點，通常已達21公分。廣福里長郭明洲指出，帝王柑、茂谷柑位於深山區，椪柑、桶柑則在淺山區，深山比淺山較多水源，椪柑、桶柑竟沒有公告現金補助。

張姓果農也說，辛苦栽種的桶柑有落果也有小果，一年就這麼一收，靠天吃飯的農民，真的無計可施。后里區農會果蔬產銷班班長林添發無奈說，「都快死掉了！」樹葉都乾枯了，就算沒有落果留在樹上的，也都搖搖欲墜，遲早都會落光光。

農業局指出，今年椪柑果實周徑主要介於23至25公分，雖相較往年25至27公分，普遍偏小，不過經會同相關單位勘查，未達天然災害救助條件，農業局為協助農民，將啟動加工收購。

另外，有關后里區桶柑部分，農業局表示，經11月11日及24日兩次會同農糧署、台中區農業改良場等單位前往勘查，尚未達農業天然災害現金救助條件，受損程度由於距離採收期仍有1個多月，將持續觀察，必要時將啟動第三次災損鑑定。

(中時 )