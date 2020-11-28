國民黨團這次祭出豬內臟做議事抗爭。(取自中時新聞網直播畫面)

萊豬進口政策明年元旦將上路，國民黨27日強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，混亂中，多名藍委突拿出豬內臟朝發言台潑灑，引發各界關注。對此，「女戰神」立委陳玉珍在政論節目中則說出，國民黨此次丟內臟的原因，就是要掀起關注，她更透露其實民進黨沒有發現他們要丟內臟，以為是丟水球。

而此次，國民黨團這次祭出豬內臟做議事抗爭，創立院紀錄，也引起外界議論；儘管蘇貞昌成功上台報告，但通篇未提瘦肉精、美豬等相關字眼，國民黨持續怒轟無恥要求蘇揆下台。

陳玉珍在政論節目《新聞大白話》中提到，此次是要引起關注，尤其內臟類對國人健康有很大影響，但是政府竟然不做清楚標示，查廠也是欺騙百姓；她透露，民進黨沒有發現國民黨要丟這個(豬內臟)，以為要丟水球。

陳玉珍直言，「所以他們(民進黨)現場一人發了一件雨衣，國民黨保密到家，這次突襲成功」；她更批，民進黨政府不僅對檢驗抱持輕忽態度，也不願意做明確標示，現在做法是「愚民」，在萊豬開放議題中，合理判斷政府是在還債，還今年選舉時川普給蔡英文的支持，所以阿札爾(Alex Azar)才會來台，且現在明明有不分黨派的七成民眾很關心萊豬，政府卻一直汙名國民黨。

(中時新聞網)