鐵拳麥克泰森重返擂台，28日賽前過磅體重顯示為220.4磅，大約100公斤。（路透）

「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)本周末回歸擂台，美國時間28日晚間(台灣29日)上場打表演賽。退役拳王「大喬治」佛爾曼(George Foreman)說：「他這是沒有後顧之憂的表演賽，希望我自己當時也有這種機會，我那時候回歸是要爭世界重量級冠軍的。」

泰森的對手是前拳王小瓊斯(Roy Jones Jr.)，佛爾曼認為這個對手不太適合54歲的泰森。「以現在小瓊斯的年紀(51歲)，他的速度還是高於麥克，這對於退休許久的人是最難適應的。」佛爾曼以自身經驗指出：「我不介意對手有重拳，但我絕不想打高速度的對手，這將會是麥克的麻煩。」

佛爾曼曾數次退休又復出，1994年他以45歲之齡擊倒了27歲的重量級拳王摩爾(Michael Moorer)震驚世界。佛爾曼在重量級拳壇以超強力拳頭著稱，泰森當年也避免和他交手。

電影《洛基》的男主角最後也在60歲時回歸打比賽，現實中有些拳手也是一樣，他們對擂台抱持無法拋卻的熱情。佛爾曼說：「我在45歲又拿過冠軍，我55歲時也考慮再回歸，我堅信這個年齡還不成問題，我還想拿冠軍。我拚命練習，只是最後我老婆大發雷霆阻止我了。」

(中時新聞網)