全國最大創新創業培訓計畫－科技部創新創業激勵(FITI)計畫，鼓勵科研創新技術衍生市場價值，進而加速商品化，展現台灣產官學研的豐沛能量，從台灣邁向國際實現創業夢。FITI計畫每年辦理2梯次徵件，吸引全台大專院校及學研機構近300隊新創報名。

今年第2梯次創新創業激勵計畫決選，40入選團隊歷經5個多月的核心課程、國內外業師營隊培訓，及科學園區的創業資源挹注，最終遴選出新創10強於今日決選舞台上，角逐出5個創業傑出獎，並各得200萬元創業金，另5個創業潛力獎，則可各得25萬元獎金。本年度竹科輔導的新創團隊累計勇奪FITI創業總獎金1,725萬元，居各園區之翹楚。

竹科管理局副局長許增如表示，配合FITI計畫培訓時程，管理局自2013年來投入業師創業引路及輔導，對接產業及商業媒合不遺餘力，本梯次由竹科管理局輔導進入決選的5組新創團隊，獲得評審在創業規劃完整性、投資價值、市場價值等三個面向的肯定，囊括3座創業傑出獎(百聯盛生醫、悠由數據應用、碲造生機)及2座創業潛力獎(ActuaViz、BMV)。

在創業傑出獎部分，「百聯盛生醫」由醫生與中原大學團隊研發出一新型熱塑注射式骨粉，維持PMMA骨水泥注射之優點並改進其缺點，成為新一代的脊椎椎體整形及重建手術之醫材。「悠由數據應用」開發EdgeMAN為一套虛擬農業預測系統，全球首創作物模型演算晶片，利用邊緣運算法，不需要連線上網也能瞭解作物生長數據，掌握農業決策。「碲造生機」為解決全球醫學臨床抗藥性細菌中最嚴重的「碳青黴素抗藥性」問題，開發了新興小分子化合物抗生素，較現行臨床用藥具更好治療效果。

在創業潛力獎部分，「ActuaViz」透過「視覺化」、「彈性模型結構」、與AI技術，提升保險精算流程整體效率，決策更有價值，讓保險公司輕鬆理解精算結果，拓展新的保險商品市場。「BMV」團隊研發農藥殘留影像快篩檢測系統，以拍照的方式，利用影像系統的擷取及軟體分析，偵測農藥殘留量，替大型果菜市場以及蔬果生產合作社做初步檢測。

許增如指出，竹科管理局自2013年以來已輔導近400組新創，其中212家新創成立公司，累計登記資本額已超過40億元。今年適逢竹科設立40年並配合團隊的成長與業務拓展，將於12月10日辦理「新創展翼成果展暨產業交流會」，及辦理園區企業創投(CVC)與新創團隊對接計畫，安排新創團隊與園區內科學事業進行商務媒合、財務投資、技術整合，以蓄積園區產業創新能量，強化永續競爭力。

(工商 )