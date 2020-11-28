2020年將進入尾聲，4個生肖終於要轉運翻身了！中華民國星相學會副理事長小孟老師表示，生肖為龍、雞、馬和猴的人，除了在事業上有大轉機出現，還可能獲得貴人幫助，只要好好把握一切，便有機會在年關前名利雙收。

第四名：生肖龍

屬龍的人邏輯性強、善於分析，常是和平的協調者，在12月會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一條件為自身努力、有上進心和強烈的進取心，因此工作上會有貴人提攜，天助也自助。屬龍者的事業與財運都提升，偏財運也相當不錯。

第三名：生肖雞

屬雞的人偏財運不錯，會有意想不到的好事發生，例如：單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，或得不錯的獎項；或是隨手買了一張刮刮樂或兌換統一發票，很容易出現中獎的狀況，另小孟老師提醒，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

第二名：生肖馬

屬馬的人本月會因為貴人相助而有額外財富。例如：工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少的底薪，生意不好時別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績、介紹朋友來光顧，小孟老師也建議，與人相處務必真誠。

第一名：生肖猴

屬猴的人本月在職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是有想買的東西，但偶爾還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下的小錢，累積起一筆不小的數字，心裡會感到很踏實，並願意更加節省花費，另年底會出現許多出遊的機會，相信你們也能選到CP值最高的旅程，守財運很強。

【本文由小孟老師提供】

12月4生肖財運爆發，小孟老師提醒，真誠待人、把握機會，就有機會名利雙收。（圖／小孟老師提供）

(中時新聞網)