行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，蘇揆在民進黨立委護駕下進入議場完成施政報告，國民黨團不滿綠營護航，拿豬內臟往發言台丟擲，現場腥臭味橫溢，場面一片混亂。臉書社團刊出一張整群民進黨立委，被國民黨立委李貴敏手中的豬心嚇成一團的照片，諷刺「怕豬心卻不怕阿共也真的是絕了」，更大酸民進黨莫非是把豬心誤認成手榴彈。

民進黨團總召柯建銘昨日（27）率黨團幹部開記者會痛批，國民黨在江啟臣擔任黨主席後逐漸幫派化、義和團化，這是國家最大危機；更表示執政黨持續溝通、赴美查廠等訴求都沒問題但國民黨沒大腦，只懂幫派化、義和團化，丟豬內臟秀下限，將淪永遠在野黨，敬告國民黨回頭是岸。

不僅如此，民進黨抨擊國民黨浪費食物踐踏豬農心血，下水湯場面血腥又噁心，「江啟臣主席的下水湯，紀錄下了國民黨問政荒誕的一天」。

針對國民黨祭出「豬內臟」攻勢，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」於27日發文，刊出一張整群民進黨立委，被國民黨立委李貴敏手中的豬心嚇成一團的照片，要大家趕快都來看看，這些人平常凶神惡煞，結果連顆豬心都怕成這樣。文章更諷刺民進黨「怕豬心卻不怕阿共也真的是絕了」、「這是豬心，民進黨以為是手榴彈嗎？」同時也抨擊道：「無毒豬心綠委都怕成這樣，還敢進萊豬毒害人民？」

該文獲得超過2400個讚、超過170則留言與超過200次分享，網友紛紛留言：「一堆群立委怕一顆心臟的畫面太逗了」、「內臟都那麼怕，怎反共呢？」「國民黨難得超水準抗爭，給他們拍拍手」、「怕啥，現在丟的都沒有萊劑，等明年開始丟的才要怕」、「如果可以以理溝通，誰願意這樣呢！」「面對這一群蠻橫不講理、戕害人民健康的護航仔，這樣做是不得已的，可以諒解」。

(中時新聞網)