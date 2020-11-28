刑事局日前偵破愛情交友詐騙集團的專屬「水房」（地下匯兌所），發現台北市知名「正泰旅行社」涉嫌經營地下匯兌，長期替詐騙集團洗錢到港澳大陸等地區。士林地檢署指揮警方從9月中旬開始連續3波約談搜索，除了旅行社董娘母女姬紅英、洪蔓菲因涉嫌重大遭羈押禁見外，連洪女的男友、知名酒吧「Room By Le Kief」的老闆林良儒也捲入其中。

本刊調查，位於北市復興南路1段的Room By Le Kief、及光復南路的菱玖洋服酒吧，都是今年37歲的林良儒（林男）所有，其中Room By Le Kief更在今年獲得亞洲50大知名酒吧的殊榮。

本刊調查，亞洲有成千上萬家酒吧，能躋身50大知名酒吧之內，等同是「酒吧界米其林」。但也就是因為Room By Le Kief地址上登記的公司名稱，出現在專案金流清查名單上，林良儒很早就被警方鎖定。

警方調查，這個愛情詐騙集團從去年底開始行騙，一路騙下來多達42人遭詐，金額高達6000多萬元。集團主嫌李長遠（37歲）透過翁治豪虛設公司行號及找人頭帳戶提領，再交由正泰旅行社董娘姬紅英（61歲）洪蔓菲（洪女、37歲）母女幫忙作帳及進行地下匯兌，將贓款洗到港澳及大陸地區。

士林地檢署指揮警方專案小組，從今年9月起分3波收網，查扣手機、帳冊、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾（地下匯兌密碼）、台幣800萬元、外幣103萬元等贓證物，先後逮捕18人到案說明。

其中，主嫌李長遠及姬紅英母女等5人因涉嫌重大被檢方聲請羈押禁見獲准。警方調查發現，洪女與林男過從甚密，也經常出入林男住處，且洪女一被收押禁見，林男即幫她找律師，檢警約談林男時，他也大方坦承洪女是他女友，但卻矢口否認涉嫌從事地下匯兌。

Room By Le Kief負責人、同時也是樂吉國際有限公司老闆林良儒捲入洗錢案。（圖／翻攝臉書）

其實，檢警早就查出與RoomBy Le Kief同地址的「樂吉國際有限公司」帳戶，與詐騙集團的人頭帳戶是匯款沒有受限的約定帳戶，有100多萬元匯兌紀錄，而樂吉公司的負責人就是林男。不只如此，檢警從林男的蘋果手機發現地下匯兌紀錄，但林男始終否認知情，辯稱這些紀錄是洪女使用他手機留下的。

可是啟人疑竇的是，林男的手機須要臉部及指紋辨識，洪女根本無法開啟，洪女後來又改稱，林男手機內的紀錄都是她聯繫時留下，意圖為林男扛責，但檢方最終還是依違反《銀行法》將林男起訴。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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(中時新聞網)