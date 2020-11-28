檢警從去年底開始調查以李長遠為首的電詐集團，卻從金流清查名單中發現位於台北市復興南路1段的樂吉國際有限公司，竟與今年榮登亞洲50大酒吧的Room By LeKief同地址，酒吧老闆林良儒也因涉違反《銀行法》被檢方起訴，讓剛獲得「酒吧界米其林」的光環瞬間黯淡。

本刊調查，亞洲50大酒吧「Asia’s 50 Best Bars」是在2016年創辦，公布亞洲全新年度的最佳酒吧名單。而亞洲有成千上萬的酒吧，如果被選進50大之內，表示這家酒吧備受肯定，這份名單堪稱亞洲版的「酒吧米其林」評選。

而今年亞洲最佳50大酒吧名單在5月間公布，冠軍由新加坡「Jigger & Pony」奪得，香港的「The Old Man」與「Coa」分居2、3名。

台灣也有5家酒吧列名，分別是第4名的「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館 」，第10名的「Aha Saloon」、第13名的「Bar Mood」、第26名的「Draft Land」與第27名的「Room By Le Kief」，這5家酒吧全部都在台北市大安區內，因為氣氛好，酒食佳，吸引不少名流及中高消費族群前往。

林良儒是Room By Le Kief及菱玖洋服酒吧的老闆。（圖／翻攝臉書）

本刊調查，Room By LeKief與Le Kief菱玖洋服酒吧為關係事業，公司登記代表人都是林良儒，Le Kief菱玖洋服酒吧在台北市光復南路已經開業2、3年，以紳裝西服為風格，吸引顧客上門消費，獨創一格在業界頗有口碑。

後來，林良儒又在復興南路開設「ROOMby Le Kief 」，設置的酒吧空間與傳統完全不同，非常有時尚感，調酒從食材提煉出香氣和風味，很有特色，店內約可容納20人消費，如果假日沒有預約，可能要等候一陣子才能入內。

ROOM by Le Kief 定期更換主題酒單，店內調酒價位在4、500元上下，一個晚上平均消費2000多元，不過還是吸引很多人前往消費。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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(中時新聞網)