警偵辦愛情交友電信詐騙集團，為查出將贓款匯到港澳及大陸地區的「水房」（地下匯兌所），方便未來追討不法所得。刑事局專辦經濟犯罪的第7大隊一開始就不敢輕忽，由查金流王牌高手之一的洪丞奇警官負責，今年33歲的洪不僅是偵辦電詐集團的高手，還有一段鮮為人知、保護台灣半導體科技領先技術的故事，算是捍衛護國神山台積電的幕後功臣之一。

刑事局日前偵破的愛情交友電詐集團，查獲包括主嫌李長遠的18人，贓款800 萬元現金和100多萬外幣，並斬斷1處從事地下匯兌的水房，成果頗為豐碩。

本刊調查，整起案件只是一封被害人的檢舉信，警方從今年4月，花半年時間，才從千絲萬縷的通聯及金錢流向中理出脈絡。警大100年畢業的洪丞奇本來是行政警察，曾到金門、澎湖服務，雖然是人民保姆，但最愛的還是偵探的「柯南之心」。

洪丞奇7年前考進刑事局後終於一償宿願，被分發到專辦經濟犯罪的7大隊，從什麼都不懂，由現在的副大隊長張文源從頭教起，而張文源具有會計師資格，擅長查金流，洪丞奇肯學又有耐性，順理成章也成了查金流的高手。

刑事局偵7隊1隊警官洪丞奇曾獲警光獎等獎章，是刑事局辦案高手。（圖／警方提供）

洪丞奇雖然只有33歲，但辦案經驗豐富，5年前曾協助偵辦人魔楊鴻儒犯下的賴姓老翁及1女子桶屍案，桃園敏盛醫院前副院長李威傑名醫的詐保案及無數大小案件，因而在2018年獲得警光獎，今年又獲頒刑警之光。

其實，最讓警界內部稱道的是，洪丞奇去年偵破的台灣巴斯夫公司前業務工程部黃姓總監集體跳槽中國「江陰江化微公司」，並涉嫌帶走硫酸與氨水純化等半導體製程關鍵技術。

巴斯夫是德國在全世界非常知名的化工大廠，所生產的酸蝕液提供國內的半導體產業，包括台積電等知名電子大廠，如果讓黃順利帶走這項技術，勢必讓中國迎頭趕上台灣電子業。

桃園檢方最後認為刑事局掌握到重要線索，指定刑事局偵辦此案。當時，檢方曾因警方從未偵辦過《營業秘密法》案件，這件又與台灣的命脈電子半導體業有關，怕刑事局力有未逮，而詢問警方是否與調查局合辦，但警方竟一口回絕，而獨立扛下，經過1年多的時間偵辦，於去年順利破案，讓警方揚眉吐氣。

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(中時新聞網)