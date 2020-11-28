正妹網紅家家（王盈）先前傳出在直播過程中不慎走光，引來外界熱議，她第一時間關閉IG後，今(28日)終於又重啟IG，但對疑似走光之事暫無回應。而PTT上有網友發現，外型亮麗的她曾被網友推薦上表特版，還有網友挖出疑似她過去戴牙套時期的舊照，跟現在判若兩人，果然是女大十八變。

昨(27日)凌晨網上傳出家家疑似走光影片，但她沒正面回應，另一名網紅「橫綱凱咪」則懷疑她炒作，說：「今天新聞瘋傳家家的直播四秒走光影片，我看了，這很明顯就自己解開的呀」，又指：「胸部太挺，應該有醫美，但不夠自然，下次可以考慮用魔滴，但乳頭顏色是漂亮的」。

家家先前關閉IG，今重新開放。（圖／翻攝自jiajia0119 IG）

橫綱凱咪今凌晨再發文，說自己不知道家家想不想紅，「我只知道是女生都曉得，如果只是平口內衣下滑了，我們第一個會做的動作絕對是捏住胸罩上緣往上拉，而不是在正直播中的鏡頭前，將手伸到後方扣回或拉上下滑的胸罩，女生如果知道胸罩背勾掉了1-2個，想扣回去，一定是站起身離開畫面重新穿好胸罩。」

疑似家家的舊照被起底。（圖／翻攝自PTT）

橫綱凱咪強調：「我為什麼會這麼說？因為平口胸罩就是靠彈性跟緊度，才能不用肩帶所以重新扣回胸罩背勾時，他一定會噴開，是女生都知道！我相信老司機的男性也知道！」而據《鏡週刊》報導，家家的舊照最近也在表特版被挖出，當時她戴著牙套，可能因為妝容不同，氣質較為清純，和現在的模樣有些差異。

橫綱凱咪發文。（圖／翻攝自Aqq cami臉書）

(中時新聞網)