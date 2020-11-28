儘管湖人因為想要清出薪資空間簽下馬克蓋索，決定把麥基送去騎士，麥基不僅沒有感到怨恨或不滿，28日更在個人IG發表告別且感謝湖人貼文，強調自己能成冠軍先發中鋒是種榮幸，才發布不到4小時就獲8萬人按讚，其中包含詹姆斯。

「我想感謝湖人總管佩林卡與老闆珍妮巴斯，他們給我機會在過去兩年擔任冠軍湖人先發中鋒，我們在心中設了同樣目標且最終實現了，」麥基表示，「我對即將到來的騎士旅程感到興奮，想把我的冠軍血統與實力帶來克里夫蘭這座城市。」

2008年第18順位被巫師選上的麥基，NBA生涯相當坎坷，效力巫師、金塊、七六人、獨行俠等隊期間不受重用，還經常上到歐尼爾的「五大囧」，隨著2016年夏天加盟勇士，且奪下兩冠，接著上季又跟湖人摘冠，麥基的能力終獲肯定。

但在今年休兵期間，麥基雖然執行跟湖人最後1年球員選項合約，仍遭湖人交易到騎士換回麥金尼與喬丹貝爾，隨後湖人更簽下馬克蓋索補強內線，湖人兩大內線主力將從原本的麥基與霍華，變成馬克蓋索與哈瑞爾，整體戰力更加升級了。

(中時 )