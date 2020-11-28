新北市一名單親媽媽疑生活壓力大，勒死一對兒女後輕生獲救，被依殺人罪判處死刑，全案仍可上訴，對此藝人隋棠先怒斥官用行動搧了所有為生活、孩子拚命的母親一個大耳光，隨後卻又發文自省，對此陳沂反酸：「建立一個超有同理心超有愛超關心社會的假掰形象而已」。

陳沂表示隋棠雖道歉，但整篇道歉文都在避重就輕，不知道在道歉什麼鬼？更直指隋棠義憤填膺怒罵法官，甚至不查證就用法盲角度叱責法官，想建立超有同理心、超有愛、超關心社會的假掰形象，更用公眾人物身分亂帶風向，利用輿論營造個人形象，直指隋棠已非第一次這樣做，在於知道社會大眾很吃這套。

此外陳沂強調不爽之前的「蝴蝶朵朵事件」，直指隋棠自以為正義公布受到性侵小女孩的隱私，接著痛心疾首說政府漠視不作為，不僅抹煞在第一線社工們的努力，文章中透露的資訊，其實能查出小女孩真實身分，但真正關注性侵議題的人都知道，保護受害者隱私是基本常識，怒斥隋棠「假借關懷弱勢之名去消費弱勢啊，這是我感覺最噁心的地方。」

陳沂也向所有公眾人物喊話，希望所有人能誠實面對自己，要關注公益假裝自己有愛心來提升形象是可以，但不要消費過頭導致吃相難看，直言：「弱勢都夠慘了，還要被你們消費。」

(中時新聞網)