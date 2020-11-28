台南市一名50多歲的男子，今年6月在田裡偷了兩根甘蔗，要讓女友的女兒出嫁時，按照習俗將豬肉吊在上面。兩根甘蔗價值200元，失主發現被偷後報警，警方循線逮人；男子雖歸還甘蔗，但最後台南地院法官還是依竊盜罪，判男子3000元罰金。

據判決書指出，男子於今年6月14日晚間10時許，開車到台南市安南區安和路4段，他下車之後沒有使用任何工具，徒手攀折了謝男種植的兩根甘蔗，隨即帶上車駛離現場。謝男事後發覺報警，警方調閱監視器錄影畫面後，到鄭男家查看，果然發現他家有兩根甘蔗。

據《自由時報》報導，男子偷甘蔗的原因相當特別，竟是為了女友要嫁女兒，必須要有兩根甘蔗和竹子，才能按照婚嫁習俗吊豬肉在上面。男子其實經濟狀況不好，也曾酒駕被罰款、向銀行借錢，到現在都還沒還清債務，也因為如此他才不和女友結婚，怕自己會拖累對方。

男子想盡心盡力的照顧女友和她的女兒，一直以來都將女友女兒當作自己的孩子一樣。不過，男子從事粗工，案發前已經好多天都沒有接到工作，也不好意思拒絕女友要他準備兩根甘蔗的要求，最終做出錯誤的選擇，偷了價值200元的甘蔗。

男子到案後對犯行坦承不諱，深表後悔，且將兩根總價值200元的甘蔗歸還，但「竊盜罪」屬於「非告訴乃論」（公訴罪），台南地院法官依《刑法》第320條第1項，判他罰款3000元，可改服3天勞役。

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(中時新聞網)