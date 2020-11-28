高雄新興區今（28日）凌晨12時許，1名王姓男子（26歲）將賓士車停在七賢二路卻遭人砸毀，警方獲報後火速在4小時內逮捕9名嫌犯。據了解，導火線是1名傳播妹遭另家經紀公司的員工言語騷擾，雙方相約談判，因口角衝突演變成街頭砸車事件，訊後依《聚眾鬥毆罪》、《毀損罪》將9人送辦。

警方指出，凌晨獲報，指出七賢二路與南台路口有多人持棍棒正在砸毀1輛賓士車，警方趕到現場後，發現車身多處凹陷、玻璃碎裂，砸車的一票人早已鳥獸散，只剩下賓士車車主。

經調查，王男是1家經紀公司員工，同公司的1名20歲傳播妹因遭另間經紀公司的員工舒姓男子（20歲）言語騷擾，雙方相約談判調解。不過，談判過程中舒男感覺未被尊重，心生不滿遂夥同許姓、黃姓等友人共9人，向王男尋仇砸車。警方也在案發後4小時，迅速逮捕涉案9人，訊後依《聚眾鬥毆罪》、《毀損罪》送辦。

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(中時新聞網)