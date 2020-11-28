人民幣經歷第3季凶猛漲勢後，多頭持續狂攻，由於外界揣測大陸人行對人民幣升值容忍度有所提升，外資也紛紛調升人民幣匯價，繼瑞銀預估明年底人民幣兌美元匯率上看6.4後，高盛看法更樂觀，認為人民幣兌美元未來12個月可達到6.3。

今年以來，人民幣兌美元匯率先貶後升，先從6.85一路下探，至5月末最低觸及7.16，之後在美元持續疲弱和大陸經濟強勁復甦助攻下，又迅速扭轉跌勢；近半年，人民幣匯率強勢上漲逾5000點，升幅高達8%。截至11月27日，在岸人民幣兌美元匯率來到6.578。

綜合陸媒報導，高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，隨著明年全球經濟將有顯著反彈，明（2021）年應該是自 2017年以來股票絕對回報最高的一年，因此建議全球角度高配股票，其中對於大陸股市最為看好。

他認為，港股和A股的回報預測均在16%左右，其中A股回報預測更高，主要基於人民幣會升值的預判。明年對北上資金比較看好，大約有350多億美元淨流入，很重要的原因還是基於人民幣升值的判斷。明年滬深300可能會達到5600點，相對於現在約有14%左右的報酬。

值得注意的是，高盛十分看好人民幣升值，預計12個月以後人民幣兌美元匯率可達到6.3，還有一定的升值空間。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤日前表示，在基準情形下，預計出口和國內消費有望拉動2021年大陸GDP增速反彈至8.2%；鑒於人行對人民幣升值容忍度有所提升，預計明年底人民幣對美元匯率可能升至6.4左右。

(中時新聞網)