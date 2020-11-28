眼見《ESPN》球評帕金斯在社群媒體上推薦快艇應該趕緊簽回自己，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯隨即分享，更表達同意看法，更自誇最近他跟杜蘭特、厄文、沃爾等全明星等級球員練球，可以輕鬆過了這些球星防守，證明他已恢復往日雄風。

「上個月我跟杜蘭特、厄文、沃爾等人訓練，他們告訴我，該死的！歡迎你回歸，你又重新做回自己了，」艾塞亞湯瑪斯表示，「這讓我更有信心站上球場，當我能夠再次過掉這些MVP級別的球員，證明我的爆發力、速度與力量都回來了。」

生涯兩次入選全明星賽，且獲選過年度第二隊的艾塞亞湯瑪斯，自從2017年被塞爾提克無情交易到騎士，從此陷入傷痛不斷、打打停停的悲慘日子，無論待在騎士、湖人、金塊或巫師等隊，都很快遭到球隊釋出，如今陷入乏人問津窘境。

艾塞亞湯瑪斯自從今年2月被巫師交易到快艇，隨即就被快艇釋出，如今竟然膽敢又跟快艇毛遂自薦，只能說他真的走到窮途末路，最近只能不斷在社群媒體上面跟各隊推薦自己，沒想到當年號稱「最強175」的他，如今竟然落到這種地步。

(中時 )