肉圓包裝上印有「寶斗肉圓」字樣，網友指出它是雲林知名肉圓老店。（圖擷自《我愛全聯-好物老實說》）

由於新冠肺炎疫情，愈來愈多人選擇上賣場採購，避開外出染疫的可能風險，但有時真想吃夜市美食怎麼辦？全聯近日推出的「夜市神級美食」肉圓，由於是出自肉圓名店，很快就擄獲吃貨的胃。一位女網友分享說，此款肉圓內餡多汁，咬下去還有脆脆口感，現在還有促銷買一送一，這款神級夜市美食真的很讚！

原PO在臉書《我愛全聯-好物老實說》提到，她本身愛吃肉圓，日前發現有人在全聯買肉圓，當天下班立馬拉著老公去找，冷凍肉圓藏在一個邊邊，數量也沒有很多。回到家放入電鍋蒸熟後，再到小鍋子煎到恰恰，就美味又熱騰騰的肉圓就上桌囉。她形容，肉圓不大顆，煎完後竟有像小籠包的錯覺，一盒8顆小孩一次吃4顆剛好。肉圓咬下去還聽得到脆脆口感的聲音，內餡除了肉以外，還有竹筍跟湯汁，另附有醬料包。她說，老公吃完大讚內餡多汁，真的超好吃。

這款肉圓一盒內裝8粒，一盒販售89元，現在有買一送一優惠，等於一顆責6元。有網友說，特賣活動到12 /3截止，但有不少人小抱怨，好像不太容易買到。另有眼尖網友發現，肉圓包裝上印有「寶斗肉圓」字樣，而寶斗肉圓可是員林一家非常有名的肉圓老店。

看到原PO的美味推薦，底下網友都心動了，「有像北斗肉圓的味道」、「總算有人推薦了，已經吃掉8盒了」、「這好吃喔！筍丁絞肉夠味，CP值超高」、「這個肉圓是熟的，只要放電鍋蒸熱，非常方便又吃得飽的懶人料理」、、「終於有蒸的肉圓了，之前要買還要去市場碰運氣」。

要享用夜市神級美食，怎麼動手蒸煮也是一大關鍵。原PO說，放入電鍋時記得盤子先墊一層料理紙，不然肉圓會黏盤子，她也提醒婆媽們，料理紙貼心內附對折成小3角，千萬別把它當垃圾丟了。另有熱心網友分享，「我用電鍋一杯水唷」、「上面有寫蒸8分鐘」、「蒸的時候，用盤子蒸低層放高麗菜，不沾黏又有菜可以吃」。

(中時新聞網)