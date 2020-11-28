盛傳以色列情報機構「摩薩德」刺殺了伊朗核武之父法克里薩德

法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）或許是伊朗核武之父，但絕不是第一個遇刺的伊朗核科學家。近10年來，連他在內，至少有5名伊朗核科學家被暗殺身亡。

據《衛報》（The Guardian）和《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）27日報導，法克里薩德在遭擊斃後，引發伊朗社群網一片震驚的反應，有人推文說「看來德黑蘭已成為『摩薩德』的街角」。

而所謂的「摩薩德」（Mossad），就是以色列的情報機構，全名為情報和特殊使命局（The Institute for Intelligence and Special Operations）。它是在1949年成立，負責從事情蒐，秘密與反恐等任務，而局長都直接向以色列總理報告。

不過，以色列向來維持不評論類似指控的政策。而被伊朗指為共謀的美國，也否認相關指控。但長久以來，以色列誓言要摧毀伊朗核設施，並堅稱有權阻止德黑蘭成為核武大國，以捍衛自身安全。

以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）

而「摩薩德」向來有長期鎖定目標，執行暗殺任務的紀錄。像伊朗核科學家遭暗殺，似乎也有一定的模式，往往都是在目標往來工作地點途中。

2010年時，德黑蘭大學核子物理學家穆哈瑪迪（Masoud Ali Mohammadi）正要離開德黑蘭的住處時，綁在摩托車上的遙控炸彈引爆，他當場被炸死。同年稍後，另一名核科學家沙赫里亞（Majid Shahriar）在開車時，暗殺者趁著超車並行途中，把炸彈安裝上車，順利執行了送他上西天的任務。

(中時新聞網)