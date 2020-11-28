Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.



They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9 — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 26, 2020

在美國感恩節後的周末，「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)與小瓊斯(Roy Jones Jr)的表演賽將於29日登場，於洛杉磯史坦普中心舉行，即是著名的NBA湖人隊主場。串流付費收看的價碼從50美元起跳。

這場實質上是表演賽但吸引眾多目光，拳擊聯盟WBC特地為此設立了「前線冠軍(Frontline championship)」給兩人爭奪。根據《MMA Fighting》報導，比賽長度8回合，每回合只打2分鐘(職業比賽為3分鐘)，不戴頭盔，以12盎司拳套比賽(職業比賽為10盎司)。

兩人都已通過健檢與藥檢，泰森過磅體重為220.4磅(約100公斤)，小瓊斯210磅(約95.3公斤)。加州體委會執總佛斯特(Andy Foster)說：「我希望大家明白這是一場表演賽，我不想讓大家期待過高而失望。屆時沒有官方計分，賽後也不會宣布贏家，只有WBC邀請的名人評審會在遠端計分，這是一場娛樂而不是競賽。」

比賽時間短，拳套也比較重，應該不會有人被擊倒，然而運動網站SportsLine開出的賠率是看好泰森在7回合內打倒小瓊斯。退役NBA灌籃王羅賓生(Nate Robinson)也會上陣與網路明星傑克保羅(Jake Paul)對打，他們是次重量級6回合比賽。

(中時新聞網)