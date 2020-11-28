日本漫畫《天才小釣手》作者矢口高雄（本名高橋高雄）20日過世，他的作品近期在網路上討論度飆高，許多粉絲都想收藏紀念。一名網友表示，他26日透過蝦皮購物，用1萬元買下整套37本漫畫並匯款後，賣家卻臨時反悔說「拒絕賣你，你想怎樣？」並將價格抬高至42500元，讓他不滿控訴。

該網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他26日上午10時用蝦皮購物和賣家談好後，以1萬元購買「天才小釣手」整套37集漫畫書，在下午2時匯款完成，但賣家在晚上6時許取消訂單，理由是「目前缺貨中」，賣家還說因為老闆年紀大了，決定常常反反覆覆，自己也很無奈。

一名網友花1萬元買天才小釣手全套漫畫，匯款後卻遭賣家臨時取消，還將金額調漲成4萬多。（翻攝自臉書爆料公社）

該網友認為他已經匯款，雙方最初也已經同意交易，契約已經成立，賣家事後卻取消訂單，還從原本的1萬元提高價格至42500元，賣家則回應「沒有簽合約，不是違約」，賣家見他態度如此強硬，甚至說「拒絕賣你，所以你想怎麼樣呢？」，讓他相當氣憤，決定向蝦皮申訴，走法律途徑。

許多網友看到貼文後紛紛留言表示，整套漫畫在網路大多都賣4千元，賣家調漲成4萬多，根本欺人太甚，「這套沒那麼貴吧」、「這套也漲太可怕了吧，幾年前買二手才2000多」、「看起來他是沒有書，感覺他是買來賣你，結果買不到了」。

(中時新聞網)