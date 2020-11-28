西螺警分局員警清點高跟鞋贓物。（周麗蘭翻攝）

警方破案後運回贓物。（周麗蘭翻攝）

雲林西螺鎮25日發生一起民宅高跟鞋失竊案，廖姓女子發現珍藏的30雙高跟鞋失竊，西螺警分局看到媒體報導後偵辦，鎖定一名30歲李姓男子偷竊，昨（27日）下午從李男家的倉庫起出全部贓物28雙高跟鞋、2隻落單的鞋。

廖姓女子25日晚間在臉書社群貼文指她擺放在車庫鞋櫃的高跟鞋被偷，30雙被偷到剩下落單的2隻，提醒民眾注意。

據了解，廖姓女子失竊的全部是高跟鞋，旁邊更昂貴的名牌運動鞋卻沒被偷。

西螺警方獲報後成立專案小組追緝竊嫌，並報請雲林地方檢察署檢察官施家榮指揮偵辦，到現場勘查採證，從路口監視系統鎖定一名李姓男子，通知其到案說明，李嫌坦承不諱。

李嫌供稱，騎摩托車在路上閒逛，看到被害人的車庫大門未關，進入車庫看到各式各樣高跟鞋就隨隨手取走，犯案原因是「壓力大」。

警方從李嫌家中的倉庫起出用紙箱裝的高跟鞋，一箱箱搬上巡邏車運回分局清點，一字排開時令許多員警大開眼界，第一次看到壯觀的高跟鞋贓物場面，清點剛好是失竊的28雙。

失主的友人代為po臉書社群向警方致謝。（周麗蘭翻攝）

(中時 )