台灣夜市小吃的價格近年不斷上漲，一名網友好奇詢問「在夜市吃什麼最盤？」並分享自己心中的前三名為骰子牛、雞腿捲和水果，引發網友熱議，許多人看了直呼，骰子牛盤爆又難吃，份量少到很空虛。

網友日前在網路論壇《Dcard》上表示，下班後與男友去夜市吃飯，突然很想吃骰子牛，便忍不住買了，結果拿到之後發現量超級少，且還有好幾塊是筋，害原PO被男友笑了一路。兩人也開始討論「在夜市買什麼最盤（台語：好欺負、好騙）」。

該網友也分享心目中的前三名，分別是骰子牛、雞腿捲和水果。其中骰子牛堪稱是夜市最盤的代表，老闆烤之前看起來份量都不少，但裝到盒子裡就沒幾顆，重點還不便宜；另外雞腿捲剛出現的時候超誘人，但份量實在太少，一隻35-45元，和男友一人一口就沒了；而水果的金額常常扯到爆，吃過虧後就不會想再買。並好奇大家的看法。

許多網友看了紛紛留言回應，「夜市大部分都是盤，現在一點都不平民美食」、「在士林夜市買過一袋600多塊的芒果盤爆」、「排骨酥吧！都是骨頭」、「很意外有雞腿捲欸，每次去夜市必買」、「烤杏鮑菇」。

許多苦主也分享，「骰子牛盤爆又難吃」、「骰子牛份量真的超少」、「同學每次去夜市都買100元的骰子牛，都覺得寧願去吃雞腿便當」、「骰子牛真的買過一次再也不買」、「骰子牛真的讓我氣死，吃完超空虛」、「骰子牛是真的很盤」。

(中時新聞網)