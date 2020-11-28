為了抗議民進黨政府同意讓含有萊克多巴胺的美豬來台，台灣最大的在野黨國民黨27日杯葛施政報告，不僅發生肢體衝突，並首次在國會殿堂上大扔豬內臟，讓看慣國會內肢體衝突的外媒也驚呆，描述當場畫面是「拳頭與豬膽在國會飛舞」，這段影片還成為了英國廣播公司網站中的即時點閱榜首。

國民黨27日杯葛施政報告，不僅發生肢體衝突，並首次在國會殿堂上大扔豬內臟，讓看慣國會內肢體衝突的外媒也驚呆，描述當場畫面是「拳頭與豬膽在國會飛舞」，這段影片也成為BBC首頁即時新聞點閱第一。

據路透社報導，雖然蔡政府同意放寬萊豬進口，華府對此表示歡迎且也移除了台美自由貿易中的主要障礙，但國民黨仍強烈反對此一決定，在9月國會開議後立即多次占據主席台，杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。而在週五的議程中，執政的民進黨也展開陣勢，讓蘇得以進行報告，隨後與手持標語、口鳴汽笛的國民黨議員發生肢體衝突，而國民黨也以扔擲豬腸、豬心、豬膽等內臟表示對萊豬進口的示威。

報導指出，民進黨聲明譴責在國會扔豬內臟這種舉動，不僅浪費食物，還讓國會殿堂臭氣熏天，實在令人作噁。不過國民黨也指出，開放萊豬的決策過於魯莽並威脅食安底線，扔豬內臟示威是不得以才為之。

BBC中文網也指出，在台灣立法院打群架並非什麼新鮮事，但美國萊豬的進口是台美雙方前後三任總統討論了近20年的重大議題，在馬英九和國民黨執政時期，民進黨堅決反對放寬美國萊豬，但2016年蔡英文上台後態度逐漸轉變。

報導稱，美國萊豬在台灣已從科學與公衛問題，提升至政治與經貿層面；一些分析人士指出，台灣在美國壓力下，放寬萊豬進口是遲早問題。

(中時新聞網)