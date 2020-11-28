衛福部嘉義醫院麻醉科醫師曾慶暉的獨生女兒曾以琳，本月6日在南韓首爾被韓籍男子酒駕撞死，曾慶暉夫妻哀慟發起上青瓦台網站連署，已破20萬人門檻，今天他們含淚感謝所有幫忙 連署的人，更疾呼韓國政府修法嚴懲酒駕，他們說「以琳不會回來了，只能延續她的愛幫助更多人。」

曾慶暉說，感謝每一位連署的朋友幫忙達到20萬人連署的請願門檻，希望以琳的死能幫助因為酒駕而受傷害的人及痛苦的家庭，希望韓國政府能夠修法，更嚴懲罰酒駕的人，挽救更多受害的家庭。

曾慶暉說，以琳不會回來了，只有延續她的愛幫助更多人。曾母說，感謝所有幫忙的人，請大家繼續努力，讓韓國政府重視這個問題，希望以琳是最後一位，感謝每一位的愛。

部嘉醫院院長黃元德說，感謝曾主任發起連署，短短5天就破20萬人，獲得這麼多人的支持，人間有情、社會有愛，我們對酒駕者的自私，深惡痛絕，對曾主任的喪女之慟感同身受。希望青瓦台政府及所有的媒體都能努力去杜絕酒駕的憾事。

曾以琳到南韓攻讀神學院博士學位，卻被50多歲韓籍男子酒駕撞死，曾慶暉夫妻到韓國料理完愛女的後事返台後，目前檢疫隔離中，發起請願連署，5天來已達到青瓦台請願的最低門檻20萬人。

(中時 )