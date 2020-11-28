行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，蘇揆在民進黨立委護駕下進入議場完成施政報告，國民黨團不滿綠營護航，拿豬內臟往發言台丟擲，現場腥臭味橫溢，場面一片混亂。國民黨立委兼黨團首席副書記長鄭麗文雖未上台質詢，卻號召黨內立委在發言台前痛罵蘇，整整30分鐘的「連珠砲」式狂轟，讓港媒驚呼罵功非凡。

根據香港媒體《中評社》報導，27日當蘇貞昌立法院總質詢時間輪到鄭麗文時，鄭並沒有上質詢台，而是聚集了黨內立委群起高舉「拒萊豬 要健康」、「讓人民吃萊豬」等標語立牌，在質詢台前向蘇示威；尤其鄭更手持麥克風，以連珠砲的攻勢狂罵蘇，內容細數其惡行包括跪舔美國總統川普、開放萊豬傷害台灣民眾身體、關《中天新聞台》迫害言論自由等，批蘇一連串「鴨霸行為」已讓民進黨執政成「無良政府」。

鄭麗文每罵完一段，就帶隊高喊「白賊昌」、「黑心昌」、「無良昌」、「下台」。整整30分鐘的狂轟猛炸，裡面罵蘇貞昌的內容卻都沒有重複，讓《中評社》大開眼界，盛讚鄭的「罵人功夫」實在了得。

針對國民黨27日在立法院祭出「豬內臟」攻勢，民進黨團總召柯建銘27日率黨團幹部開記者會痛批，國民黨在江啟臣擔任黨主席後逐漸幫派化、義和團化，這是國家最大危機；更表示執政黨持續溝通、赴美查廠等訴求都沒問題但國民黨沒大腦，只懂幫派化、義和團化，丟豬內臟秀下限，將淪永遠在野黨，敬告國民黨回頭是岸。

(中時新聞網)