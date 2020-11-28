2020台灣樹木保護嘉年華活動28日在台南公園舉行開幕儀式，黃偉哲（右）體驗攀樹。（曹婷婷攝）

2020台灣樹木保護嘉年華活動28日在台南公園舉行開幕儀式，台南市長黃偉哲全副武裝攀樹「離開地球表面」，由於主辦單位行前表示台北市長柯文哲2016年爬了1.5公尺，黃偉哲最終攀上2公尺，現場有人立刻高喊「台南第一、台南贏過台北」。

黃偉哲爬完樹後接受聯訪時直呼「攀樹的人很偉大」，他雖然才爬2公尺但已滿身大汗，他說，台南擁有樹木的綠色市容，希望更多市民加入愛樹護樹行列，所以修樹剪樹要特別注意，同時也要廣植樹木，讓台南成為一個綠色覆蓋的都市、讓台南樹木保護工作能永續發展。

農業局表示，近年國內攀樹技術結合休閒活動盛行，並納入台灣108課綱，學童不僅能訓練手腳協調，更在攀樹過程中體會自然生命的奧妙，此次活動希望以高規格的競賽，推廣並宣導攀樹技術應用及安全觀念，提升全國攀樹技術水準，將有助於台灣與國際接軌，強化樹木保護觀念及技術新知。

樹木嘉年華活動除了攀樹競賽，為了提升國內樹木保護水準，更貼近市民，結合產官學民研等單位，設置樹木保護宣導、林業技術宣導、樹木診斷檢測等課程與工作坊。

(中時 )