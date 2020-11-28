澎湖縣立委楊曜繼批評交通部長林佳龍「宣傳假政績」、「只想著大位」，昨再批評交通部的「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，交通運輸獨漏飛機，排除離島居民。林佳龍今回應是「誤會」，飛機也在使用範圍，且離島居民享春節離峰68折再加上本身的7折優惠，幾乎是5折價。

交通部日前拍板2021年2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，從北部6縣市（北北基桃竹）以外搭乘高鐵、台鐵、客運到北部，可享住宿優惠最高折6000元。但楊曜批評，根據交通部觀光局新聞稿內容，是把需要搭飛機的離島長輩排除，這項補助如果不是政策有失周延，就是恰巧印證他先前所述，林佳龍部長只在乎選票多的地方。

林佳龍今出席活動時澄清，漏掉飛機的說法是「誤會」，且離島居民搭飛機本來就有7折補貼，春節離峰又打68折，等於是近5折的優惠。

觀光局副局長周廷彰解釋，孝親專案活動辦法周五已呈報給部長，裡面對於大眾運輸的定義並沒有排除飛機，是日前新聞稿內容沒寫清楚，預計下周就會做公布。至於船班方面，因冬天東北季風關係，到北部的船很少，幾乎沒有疏運效果，因此不在春節疏運孝親專案的辦法內。

楊曜近日接連抨擊林佳龍，林也回應，其實他們兩個人很熟，楊曜選舉自己去了最多次，楊也會在臉書寫一些稱讚他的話，近日臉書內容應該只是在勉勵。離島疏運問題，交通部盡可能解決，長年問題要一步一步來，「功勞大家的，責任算我的」。

(中時 )