越訪故宮越有魅力啊～

英國歷史學家卡爾說過：「歷史是現在和過去之間永無終止的對話。」而保存這珍貴歷史的正是博物館。台灣擁有一座故宮、珍藏69萬餘件文物，它不只是許多人心中的國寶，更是外國遊客、歷史愛好者嚮往的必訪景點。

一件件看似遙遠、難以觸及的珍稀文物，卻能夠年年吸引眾多遊客參觀，到底故宮的魅力在哪裡？DailyView網路溫度計與國立故宮博物院合作，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們探訪故宮的10個理由，一起來看看你是不是也因此愛上故宮了呢～

1、展開歷史與文化的知識之旅

若說大自然是活的百科全書，故宮可就是活的歷史教科書～作為台灣八景之一、最具規模的博物館，裡頭蘊含中華文化數千年的歷史，從青銅器到青花瓷、山水畫到文獻經典，踏進故宮就像是開啟中國藝術史和漢學之旅，隨著文物展覽不定期的更換，想一探世上獨一無二的珍寶，感受歷史文化的薰陶，走訪故宮準沒錯。

2、專程看看翠玉白菜等國寶

講起故宮，國人最津津樂道的就是「翠玉白菜」跟「肉形石」等人氣國寶了！故宮在北院舉辦「國寶聚焦」展覽、南院則有「人氣國寶」展覽，定期展示國寶級書畫與器物作品，讓更多人欣賞它們的美和珍貴之處。看看多款古往今來獨一無二的超稀有寶物，了解它們的歷史故事，全方位地觀賞一面一角，就成了許多人想要探訪故宮的原因之一，且不只台灣人愛看，故宮更是外國遊客、觀光客必訪景點，專程到故宮看國寶，絕對不讓人失望。

3、攜家帶眷親子出遊的好地點

許多爸媽一到假日就頭痛，家裡小毛頭們充滿電無處發洩，去公園容易膩、去網美景點只會一身狼狽……。故宮珍藏許多珍貴文物，隨著豐富有趣的特展接連推出，每段時間走訪都能有不一樣的體驗。故宮還特別針對親子觀眾推出兒童學藝中心、多媒體兒童展覽、親子導覽與各種寓教於樂的活動，爸媽帶著孩子們走入歷史的迴廊，培養美學素養，放電兼學習不失為一個假日出遊首選！

4、對展覽或特展有興趣

想知道清朝皇室的時尚小配件長怎樣嗎？想看一幅幅歷史名畫動起來嗎？想欣賞中國古代才女藝術家的作品嗎？故宮通通展給你！故宮除了常設典藏展，也配合時下流行議題推出主題展，就像是最近在故宮北院展出的「她—女性形象與才藝」特展，透過71組件珍貴文物，展現歷代女性的多元面向以及女性藝術家的作品，掀開少為人知的女力風貌，展覽還結合多媒體互動裝置，讓現代女性與古代才女一起同框合影，以接地氣的趣味互動展示，讓歷史不再遙遠陌生。

5、到故宮晶華享用餐點

你有沒有在故宮被逼真的肉形石逼出口水、被鮮嫩清脆的翠玉白菜誘出肚子餓的咕嚕聲？走完一圈故宮，漫步而至滿足味覺和視覺雙重饗宴的故宮晶華，小從擺盤器具、大到古風洋溢的空間氛圍，帶給饕客與眾不同的用餐感受。疫情期間，故宮晶華調整為每周五六日營業，逛完故宮後，別忘了飽食一頓美食饗宴吧！

6、學校指定完成報告或作業

相信很多人都經歷過吧～無論你唸什麼科系，在國中、高中還是大學，你都有機會因為學校指定作業或報告，而去參觀故宮。故宮給你的上一次印象是不是也是這樣呢？

有不少網友表示，長大後再去認真走一圈，發現自己獲得的更多更不一樣，大家不妨假日也可以來個二刷故宮喔～

7、與另一半來場不一樣的約會

約會最怕就是下雨？故宮簡直就是台北室內最佳約會景點。除了可以讓大家前來欣賞藝術品外，其實還有文創商店和咖啡廳，不少情侶可以在這裡待上一整天呢！目前ON檔的故宮藝術節，推出多場戶外表演與系列裝置藝術，看完館內精彩的藝術展覽後，還可以慵懶地在廣場聆聽一場清新抒情的演出，或者欣賞時尚的裝置藝術，與伴侶一起度過悠閒的周末午後，絕對是約會的必遊之地。不少網友也覺得跟另一半逛故宮能表現自己氣質的一面，並在對方心中加分。

8、購買特別的紀念品

故宮有非常多的特色商品，進去逛一圈絕對會打破你對故宮的想像。故宮近年推出聯名「令牌巧克力」、「朕錯了!巧克力」等，成為網路上打卡必備食物之一，而今年還與黑丸嫩仙草推出聯名「墨戲仙草」，吸引不少網友爭相訂購。

別以為就只有這樣喔！故宮居然還有面膜、文青帽子和數位相機等的周邊紀念品，可能逛一逛一個不小心就會把裡面的東西買爆呢！

9、環境舒適、風景迷人

無論是拍婚紗照、外拍、打卡都不難發現這些照片原來已經快把故宮的IG標籤給填滿了，幾乎去過故宮的人都會在廣場上拍張照片作紀念。故宮有非常多值得一逛的角落，不論是至善園的小橋流水、至德園的夏日荷景、廣場旁的綠蔭秘境，或者鄰近原住民公園的落羽松美景，繁忙的日常中也能讓我們停下腳步去欣賞這些風景。

而館內的環境不僅有逛不完的藝術品跟文物，還有舒適的咖啡廳讓你可以坐下來喝杯咖啡再慢慢享受著故宮的文化氣息。

10、畢旅或校外旅行的回憶

還記得那個青澀的畢旅或校外旅行嗎？故宮可以說是學校帶大家出遊的必備口袋名單之一，無論在哪一個階段，學生們都總會被帶來故宮參觀。

還記得校外旅行時與班上一大群好朋友在故宮裡外亂跑時一起被老師罵嗎？還是當時偷偷跟班對私下參觀呢？這些回憶是不是都湧上心頭了呢？XD

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月18日至2020年11月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『踏進故宮的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)