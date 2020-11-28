一名男網友日前搭火車時，遇到一名男童不顧他人感受，在車廂走道大剌剌「做體操」，還在他背後狂搖椅背，他屢次回頭提醒仍不改善，男童的母親也不理會、制止，最後他忍不住開口罵人，男童才停止行為，他在網路上痛批「是不是這社會需要怒吼或暴力才會有秩序？父母的教育真失敗。」

該男網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，「怎麼覺得恐龍家長與屁孩越來越多，也越來越不禮貌了？」他說遇到男童在車廂內做體操，不但雙手握兩側的手把將身體撐起，還會失控地在他椅子背後狂搖椅背，他已經回頭提醒男童很多次還是如此，而抱男童的母親也沒有反應，「惹得我忍不住開罵了，這屁孩才停住。」

發生此事讓該網友說「是不是這社會需要怒吼或暴力才會有秩序？唉，父母的教育真失敗！」許多網友也紛紛留言回應，「當禮貌以及文明解決不了的問題，不妨使用暴力或許事情更快解決」、「如果是我小孩我絕對自己先制止他的行為」、「現在的教育沒體罰 小孩根本講不聽」。

(中時新聞網)