新竹SOGO周年慶在本月26日開跑，首日業績即破3.1億，今起的首個周末假日，更預期會有噴發式消費。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

新竹SOGO周年慶在本月26日開跑，首日業績即破3.1億，大新竹刷手已展現驚人消費力，此業績更是新竹SOGO創店以來新高，今起的首個周末假日，更預期會有噴發式消費！

新竹SOGO店長陳秋芬表示，後疫情新常態生活，民眾宅在家時間增加，對居家生活用品追求更高品質，帶動家電、家用、香氛商品大成長；超療癒又實用的HELLO KITTY系列來店禮，首波保溫保冷野餐袋大受歡迎，引起民眾大排一早搶兌。

陳秋芬說，周年慶首日冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等家電熱銷，業者分析，一因新竹房市熱絡，不少民眾趁周年慶高回饋率入手新居家電。另外，疫後宅經濟帶動民眾對居家生活品質要求，電動牙刷、咖啡機及居家香氛商品熱銷，成長3成。

業者推出的年度限量優惠也吸引大批民眾，一早排隊搶購，包括廣受科技人喜愛的休閒品牌ROOTS推出精選商品2.8折，款式包含男女童裝羽絨背心、連帽外套、大學T、毛外套，合計售出超過800件；嬰童推車、汽座銷量成長1倍，準備迎接疫後嬰兒潮。

陳秋芬指出，新竹SOGO周年慶首4日每天都有精選好康的限日限量商品，最低下殺1.3折，要讓大新竹地區民眾買好買滿。

新竹SOGO此次周年慶，12天目標15.7億，比去年成長2％，今年適逢9周年慶祭出9大驚喜，包含全館滿6000送600，加上14大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達26％，還有9項超療癒全台獨家HELLO KITTY來店禮。另，因應疫情，今年更全面推廣贈獎線上換，顧客換券免排隊以減少密集群聚機會。

(中時 )