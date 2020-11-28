儘管NBA都已宣布12月23日新球季開打了，身為球員工會副主席的拓荒者後衛麥科倫，仍然忍不住跳出來痛批，「這根本是聯盟在玩弄我們，我們不應該那麼快開始下個球季的賽事，請想想詹姆斯的湖人，以及熱火只有70天休息時間。」

「一開始我被告知的是，不可能在耶誕節前開打，更別說12月23日了，我當時聽到都是明年1月或2月開打，讓大家多休息，」麥科倫表示，「我還在想太完美了，先前我背部受傷，這樣的時間足以養傷，如今我只能加快復健腳步了。」

麥科倫也不禁跟大家提出警訊，因為到目前為止，NBA都還沒通知各隊關於下個球季相關的防疫措施或規定，甚至交給各隊自行決定是否開放觀眾進場，等於是聯盟官方不打算干預各隊做法，如此的防疫舉動，當然會讓麥科倫相當不爽。

但別忘記了，當初聯盟與球員工會達成12月23日下季開打的時間，是經由全部球員投票通過的，如今麥科倫才來反悔且怒罵聯盟，未免有點太扯了，更何況假如延到明年1月以後開賽，NBA至少賠上5到10億美元代價，這些損失要誰來扛呢？

(中時 )