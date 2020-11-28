國民黨苗栗縣黨部28日舉辦中國國民黨建黨126周年活動，國民黨主席江啟臣一早出席參加，針對最近國民黨動作頻頻，是否在為連任之路準備，江啟臣回應，身為黨主席，責任就是要把黨帶好，讓黨要能夠反映民意，他強調，只要能夠回應民眾的事，就是我該做的事情。

江啟臣28日抵達苗栗參加中國國民黨建黨126周年，受訪時表示，國民黨過去一路以來到今天的126周年黨慶，每次遇到的困難挫折與挑戰都可以度過，是因為堅持本黨黨魂以及民眾站同意陣線的堅持，包括在民主化以後的選舉，國民黨在今年年初確敗選，痛定思痛並且徹底檢討進行該有的黨務改革，但最重要的是做一個稱職能反映民意與監督政府的在野黨，相信民眾絕對可以看得到也感受得到。

他強調，民眾關心議題，就是國民黨應該要強烈表達跟監督政府的議題，且在最近也看到越來越多民眾對表達國民黨在監督政府方面，是樂見且支持的，不然不會有1122人上街頭一起表達怒火，抗議這個獨裁鴨霸的政府。江啟臣強調，國民黨在做的事情不是完全為了國民黨的聲勢而已，而是能夠在民主社會當中，真正為人民著想，與人民站在一起。

被問及國民黨內青年團對於在立院丟豬內臟有意見，江啟臣表示，國民黨是可以包容與容納不同意見的政黨，有不同意見都可以相互討論，最重要的是如何扮演好在野黨的角色，讓執政等可以聽見民意、看見民意。

此外，民進黨團總召柯建銘批國民黨，已邁入幫派化、義和團化。江啟臣回應，「柯總召對國民黨從來沒有好話，當他講就代表國民黨做對了。」

(中時 )