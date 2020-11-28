我駐外館處進入頻傳確診案例，尤以駐美代表處單日新增9名確診，駐美代表蕭美琴也因為曾接顧過確診者居家隔離。外交部長吳釗燮昨天深夜在外交部臉書發文表示，得知同仁們確診或必須進行隔離的消息，我作為部長，心情只會比大家更沉重；在防疫上，外交部本部將作為外館同仁們的後盾。

吳釗燮說，前一陣子，幾個歐洲館處已陸續有職員不幸染疫；就在昨天，我們在美國和中美洲的外館也傳回有多位同仁確診的消息，許多人也因為與確診者有接觸史，而必須進行居家隔離，其中也包括駐美的蕭美琴大使。

吳釗燮表示，作為部長，心情只會比大家更沉重，除了要提醒在外打拼的同仁務必提高警覺、遵守當地國的防疫措施外，也要求各個館處依當地情況適時採取出入管制、人員分流、遠距辦公等措施。

吳釗燮指出，雖然相對於半年之前，在全球各地要取得口罩已經相對容易，我們仍然會根據台灣國內實施的口罩實名制，持續寄送口罩給外館的同仁與眷屬，也要提醒同仁時時戴口罩、勤洗手。在防疫上，外交部本部將作為外館同仁們的後盾。

吳釗燮強調，台灣的外交處境相當特殊，我們第一線在外奔走的外交人員，原本就承受比其他國家人員更大的壓力，在不利的國際環境中為國家爭取最大利益。然而，業務很重要，同仁跟家屬的健康平安，更是我的關心。

吳釗燮補充表示，不論是因為我們外館有同仁確診而進行業務調度、或者因為配合當地國防疫措施而實施分流上班、甚或被迫要關閉領務大廳改為預約服務，駐外館處在處理領務、簽證及文件認證等手續的時間，難免比非疫情時期更長，等待的時間更久。對於無法提供如平時一樣便利、快速的服務，我在這邊向旅外國人說聲抱歉，但也要請大家多多體諒，外館同仁已經是在相對困難且有限制的環境下處理各位的案件。

(中時 )