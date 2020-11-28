一名家住台南的謝姓失業男子，因缺錢花用，竟然異想天開持千元大鈔前往影印店彩色影印後，拿著影印假鈔到市場買菜，為了防止菜販發現，他直接拿錢給菜販晃一眼後，塞進對方圍裙口袋，今年1月，他向菜販買一把50元茼蒿，趁對方忙時就塞進對方圍裙，女菜販忙著做生意沒發覺還找950元給他，事後才發現上當報警。謝男遭逮後半稱自己失業壓力大才會影印假鈔犯案，台南地院認他犯後無悔意，犯詐欺取財罪，處5月徒刑，可上訴。

根據判決書記載，謝舜仲因缺錢花用，在今年1月17日下午3時許，前往一家影印店，持新臺幣壹仟元紙鈔向不知情之影印店店員佯稱：要影印供娛樂使用之玩具鈔，店員以A4紙10張正反面影印，並剪裁為壹仟元紙幣20張後，交付予謝男。

兩天後，謝男前往麻豆市三市場騎樓，趁女攤販疏於注意之際，以偽造的壹仟元紙鈔，向攤商購買價值50元茼蒿蔬菜，並將紙鈔直接放在攤販圍裙口袋內。對方誤信已收到1000元，而將茼蒿蔬菜及找零之現金950元交付予謝男後，謝舜仲旋即騎車離開。但攤販事後自圍裙內拿出謝舜仲所交付之壹仟元，發現為影印紙鈔後立刻報警而逮捕謝男。

法院查出，謝男的壹仟元偽鈔均以彩色數位輸出方式仿印鈔券之印刷圖紋，無凹版印文浮凸效果，無隱藏字，紙張非鈔券紙，無水印；以彩色數位輸出方式仿鈔券正面右側之條狀光影變化箔膜；以彩色數位輸出方式，仿鈔券正面左下角與背面左上角之變色油墨面額數字；以彩色數位輸出方式，仿鈔券背面六段裸露之窗式光影變化安全線。」

謝男向法官表示，以前曾當廚師，之後又在運動器材工廠工作，未婚，沒有小孩，但是要扶養媽媽，在犯案當時因為失業，經濟壓力大才會犯案，不斷懇求法官希望給予緩刑

但法官認為，謝男利用騎機車至菜市場與攤販交易時間短暫、被害人沒有時間認真檢查所收到鈔票之機會犯案，明顯係有計畫性挑選下手詐欺之對象為年長者，且謝男遭警查獲及移送檢察官偵查時都否認犯行，還辯稱：不知道行使的是假鈔云云，顯見不認錯，因此判處5個月徒刑，仍可上訴。

(中時新聞網)