國民黨團27日為杯葛萊豬進口議題，在立院議場內丟豬內臟，阻止行政院長蘇貞昌上台施政報告，場內一片混亂，引發各界關注。對此，資深媒體人黃創夏今(28日)則是在臉書寫下4句話，諷刺地說，「藍綠演爛萊豬戲」，並稱最可憐的莫過於立法院的清潔人員。

經12次阻斷上台報告後，行政院長蘇貞昌昨在綠營護航下，上台做5分鐘短暫施政報告，但藍綠在台下上演全武行；民進黨更痛批國民黨浪費食物踐踏豬農心血，「下水湯場面血腥又噁心。」對此，國民黨則回嗆，蔡政府開放萊豬進口是踐踏豬農始作俑者，指責他人踐踏豬農是「做賊喊抓賊」，在議場內丟一堆豬內臟，就是為突顯問題劑。

針對藍綠在立法院議場上演全武行，黃創夏則以4句話形容，也就是「十餘抗爭無人理，一朝內臓天下腥！藍綠演爛萊豬戲，可憐立院清潔工！」這篇貼文一曝光，立刻引起不少網友討論。

有網友認為「可憐我們辛苦賺的納稅錢」、「還有特別節目……3Q的柔道大外戈和黨鞭的擒拿鎖喉功」、「立委們在立院的正常演出，稀奇嗎？應該不會吧」。

(中時新聞網)