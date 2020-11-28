金馬影后李小璐3年前和饒舌歌手PG One爆出夜宿門事件，去年兩人親密影片曝光，隨後賈乃亮透過工作室證實已和李小璐簽字離婚。一年過去，最近李小璐首度受訪，被問是否從困境走出，她表示算是「稍微平穩了一些」，又問感情現況？她說：「完全沒有，我的感情就是甜馨」，隻字未提前夫或小王。

李小璐8年前和賈乃亮結婚，兩人後來生下一女甜馨，一家三口生活幸福，2017年底卻爆出李小璐和PG One過從甚密，當事人第一時間否認，去年親密影片傳出，李小璐和賈乃亮婚姻確定告吹。最近李小璐接受《娛理》專訪，分享最近都在上舞蹈課，新曲〈鯨落〉中一句歌詞是她自己寫的：「為了保護身下的那個她，哪怕卑微成一粒沙」，而那個「她」就是女兒甜馨。

問李小璐是否已經走出困境？她表示因為身上扛著許多人的寄託，只能努力往前走，自己消化、調整一些負能量，外界虧她從明星淪落成網紅，她回應：「對我來說都不重要。因為我現在心境已經變了，我初心是好的，所以沒有什麼能阻擋那心中一抹陽光。」

李小璐也讚甜馨越大越體貼懂事，常送小卡片跟她告白，又問李小璐感情現況，她連說：「沒有沒有沒有，完全沒有」，「我的感情就是甜馨」，其他關於感情觀的問題都不願多說，只暗示：「我說出來的只會被看成八卦。我覺得每個人你要過好自己的人生，就是你有自己的感悟，因為你的人生永遠不會跟別人去重疊。」

(中時新聞網)