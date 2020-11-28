針對民進黨團總召柯建銘對萊豬杯葛事件，批評「國民黨一代不如一代」。台中市長盧秀燕28日表示，她不評論政治議題，但要反映地方心聲，台灣是以豬肉為主食肉品國家，食用量非常大，最好維持現狀，如果萊豬進口，兩者混在一起，民眾搞不清楚吃的豬肉是否含萊克多巴胺，健康風險很大。尤其，如果運動選手吃了萊豬，就會影響藥檢。

盧秀燕今天參加龍井區龍港國小校舍落成典禮，回覆媒體表示，台灣豬肉食用量非常大，不管是爌肉、滷肉、水餃、貢丸等，吃的豬肉非常多，因此最好維持現狀，含有瘦肉精、萊克多巴胺的豬肉不要進口，如果萊豬進口，對人民的健康風險很大。

盧秀燕指出，尤其國家規定，運動選手不能夠吃含有萊克多巴胺豬肉，因為藥檢不會通過，如果運動選手吃了萊豬就會影響藥檢，一般民眾也不應面對這樣的風險。

盧秀燕強調，忠言逆耳雖然不好聽，但是身為市長、從政人物一定要替台中市民發聲，反對開放萊克多巴胺的豬肉進口，一定要努力維護台中市民的健康跟食安的風險。

(中時 )