◎日本青斑蝶飛澎湖過冬 今年早到

蝶飛千里來作客，日本青斑蝶族群近期現蹤離島澎湖東昌營區，今年提早跨海過境越冬，生物專家們特地飛來實地記錄研究，熱情迎接嬌客。

◎吻鼻箱魨 海生館新焦點

屏東海生館再添新焦點，台灣水域館內長相奇特的「吻鼻箱魨」，四方身、大鼻子又愛嘟嘴，可愛模樣不輸給海蛞蝓、企鵝等其他海洋萌主，且牠發現有人注視時還會主動游近展缸前與對方四目相交，逗趣又奇妙的互動令遊客驚豔不已。

◎國鳥帝雉 迷霧中的王者

民眾對於千元鈔票背面的國鳥帝雉相當熟悉，早在1966年帝雉已被列為瀕危物種、國家第2級保育類動物，相當稀有。玉山國家公園管理處19日表示，在轄區棲地完整的保護下，推估目前園區內的帝雉數量已有1萬隻以上，其中以塔塔加地區最容易發現帝雉出沒。

◎狗狗公園優化 新竹市犬玩很嗨

新竹市政府近年大力改造頭前溪「新竹左岸」，將荒地變草原，今年再投入1460萬元優化狗狗公園，將占地1.16公頃的狗狗祕境區分為大、小型犬區，且新設26組遊戲設施，要讓毛小孩們有多元又寬敞的跑跳空間。

◎基隆海神後海螫蝦 登錄新物種

國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志日前訪問基隆正濱漁港時，採集到當地漁民俗稱「金絲猴」的紅頭龍蝦，經鑑定後，命名為「海神後海螫蝦」，並登錄台灣物種名錄（TaiBENT）。黃銘志轉述漁民說法，此種海蝦產量稀少，平均1年捕獲量不到40隻，是當地單價最高的蝦類之一，此次幸運採集到10隻成熟個體，全數捐給國立台灣博物館。

◎觀賞魚爭豔 屏東外銷成績亮眼

台灣觀賞魚技術領先全球，全年有10億元活體外銷產值，屏東縣因環境氣候適宜成為觀賞魚重鎮，7成以上繁養殖場都在屏東，縣府舉辦觀賞魚產業推廣交流比賽，展出上千隻孔雀魚、鬥魚、米蝦，讓民眾看到台灣的生物科技實力。

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(中時新聞網)