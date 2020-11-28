今年在中央聯盟6隊中墊底的養樂多燕子隊，今（28）日確定補進一名洋投，即來自大聯盟太空人隊的中繼投手史尼德（Cy Sneed），他今年28歲，合約期限2年。

史尼德原屬釀酒人隊，後來被交易至太空人，2019年6月登上大聯盟，近兩年共出賽26場，都擔任中繼，戰績0勝4敗、自責分率5.59。今年縮水球季則出賽18場，戰績0勝3負、自責分率5.71，生涯大聯盟首勝尚未開張。

日媒報導，史尼德平均球速93.5哩，有150公里的水準，曲球、變速球、指叉球也會投。其實他在3A的表現並不差，2018年出賽26場、20場先發，戰績10勝6敗、自責分率3.83，投127局有114次三振，先發、中繼都可勝任。

史尼德去年升上大聯盟後首年出賽8場、投21.1局，共有23次三振、5次四壞球，戰績0勝1敗、自責分率5.48，控球還不錯。今年則都擔任短中繼，出賽18場、投17.1局，戰績0勝3負、自責分率5.71，送出21K，四壞球卻有10次，控球似乎不如去年。

外媒並未提到史尼德的薪資和未來的角色定位，但養樂多今年只有小川泰弘戰績10勝8敗夠水準，其他先發投手的表現都不甚理想，以致球隊戰績遙遙落後，史尼德也有可能是要填補先發輪值陣容。

(中時 )