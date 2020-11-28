萊豬之戰！國民黨立委以丟擲豬皮與內臟杯葛議事，引起民進黨團立院總召柯建銘不滿表示，這是史上最荒謬的一刻，「在野黨竟然一代不如一代」。台中市長盧秀燕今天受訪時說，「我們身為市長、從政人物，一定要替台中市民發聲，我們反對開放萊克多巴胺的豬肉進口，一定要努力維護台中市民的健康跟食安的風險。」

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，國民黨立委以丟擲豬皮與內臟再度杯葛議事，蘇貞昌在民進黨立委擁護下，順利上台施政報告。對此，民進黨團總召柯建銘說，這是史上最荒謬的一刻，「在野黨竟然一代不如一代」。

媒體今天詢問台中市長盧秀燕，針對柯建銘指國民黨一代不如一代？盧秀燕表示，政治的事情大家都知道我不會評論，不過另一方面，近期大家為了萊豬有一些論辯，我要反映地方的心聲，台灣是一個以豬肉為主食肉品的國家，食用量非常大，不管是爌肉、滷肉、水餃、貢丸等，吃的豬肉非常多。

盧秀燕指出，因此最好是維持現狀，含有瘦肉精、萊克多巴胺的豬肉不要進口，如果萊豬一定要進口，人民的健康風險就很大；因為混在一起，民眾搞不清楚到底吃的豬肉有沒有含萊克多巴胺。

盧秀燕強調，我們國家現在規定，運動選手不能夠吃含有萊克多巴胺的豬肉，因為藥檢不會通過，如果運動選手吃了萊豬就會影響藥檢，一般民眾也不應面對這樣的風險，所以忠言逆耳；雖然不好聽，但是身為市長、從政人物，一定要替台中市民發聲，我們反對開放萊克多巴胺的豬肉進口，我們一定要努力維護台中市民的健康跟食安的風險。

(中時 )