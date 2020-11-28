近來營建業頻頻喊出缺工，從基層人力、版模工人至電銲工人皆缺，勞動部近日決議擬在明年的「全國技能檢定」第2梯次開放一般手工電銲、氬氣鎢極電銲、半自動電銲等3職類，可以事先申請提供印尼語、越南語、泰國語及菲律賓（以英文）等4種語言擇1學科試題加列外語輔助服務。

據勞動部統計，截至今年10月底為止，我國引進的移工人數達70萬1240人，其中以產業移工為主，人數達44萬餘人。

而依營建署規定，執行鋼構工程應置備包括「一般手工電銲」、「半自動電銲」及「氬氣鎢極電銲」、「測量」及「建築塗裝」等技術士達一定比率。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長謝青雲表示，近日收到業界陳情指出，由於各地缺工甚為嚴重，業界希望能夠開放移工以母國語言參加技術士證考試，才會決定在明年全國技能檢定第2梯次時試辦移工可以在一般手工電銲、氬氣鎢極電銲、半自動電銲等3職類，申請外語輔助服務，「初估約有20至30人參加」，會再視執行成效決定日後是否繼續辦理。

而原本勞動部就已開放移工報考可申請紙本學科試題輔助的職類包括固定式起重機操作-伸臂式、固定式起重機操作—架空式（機上操作）、固定式起重機操作—架空式（地面操作）、堆高機操作等職類單一級等職類，再加計明年開放的一般手工電銲、氬氣鎢極電銲、半自動電銲等職類，共計開放7職類。

(中時 )