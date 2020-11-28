發生27年前震驚全國的前海軍上校尹清楓命案，尹的妹妹楊尹星雯指控軍火商「涂太太」涂鄭春菊、郭璽2人涉嫌殺人罪，台北地檢署調查後認為，涂、郭2人罪嫌不足，昨將2人不起訴。尹案目前僅有前海軍總司令莊銘耀辦公室上校主任陳祿曾因未到案遭通緝，尹案真相迄今仍是謎。

1991年8月底，台、法簽訂拉法葉艦採購案合約。1993年5月，尹清楓調任海軍武獲室，同年12月10日被漁民發現浮屍於宜蘭縣東澳車站附近烏岩角外海。當年檢警認為，尹遇害疑與拉法葉艦有關，但尹案案發迄今27年，仍是懸案。

楊尹星雯懷疑，尹清楓因發現軍中有人與軍火商勾結舞弊，進行反蒐證錄音，因錄音內容涉及當時的武獲室研究官郭璽，事後被郭偽造消磁，郭涉嫌出面邀約尹清楓後殺害。而陳祿曾在命案後，指示郭璽通知涂鄭春菊火速離台，涂、郭與命案難脫干係，控告2人殺人罪。

檢方認為，沒有證據證明郭璽有偽造尹清楓的反蒐證錄音帶，且陳祿曾雖與郭璽在尹辦公室與尹密談，並在命案後，指示郭璽通知涂鄭春菊離台，並無直接證據證明涂、郭參與殺人，將涂、郭2人不起訴處分。

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(中時新聞網)