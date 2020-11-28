台中市警第六分局工業區派出所巡佐程大坤、警員鄒萬平，日前上午11時許，行經南屯區向上路與嶺東路口時，遇到民眾手指遭工作機具壓傷大量出血；員警立即鳴笛開道，迅速引導民眾就醫，到院後民眾非常感謝警察的協助，向警方表示作業員是靠雙手工作賺錢，雙手手指如同第二生命，若斷指影響工作，生活也會大受影響。

警方指出，受傷的38歲曾姓男子，在南屯精科園區上班，工作時手指不慎遭機台壓傷，同事載他前往醫院就醫，情緒慌張又不熟悉路況，找不到附近的醫院；在徬徨無助之際，見前方停等紅燈的巡邏員警，猶如黑暗中的一盞明燈，瞬間燃起希望。

民眾乃驅前攔停警車，並告知員警，同事的手指於工作時不慎遭機台壓傷，大量出血須儘快就醫!員警聞後當機立斷，為其鳴笛開道，讓這名受傷的作業員能在最快的時間內抵達醫院，將傷害降到最小。

警方表，當抵達醫院後，同事看到受傷的曾男順利就醫，心中的大石頭總算放下，頻頻向員警道謝，若非員警即時的協助，爭取在最短的時間內抵達醫院，他們不知何時才能順利救醫，並表示作業員是靠雙手工作賺錢，若斷指影響工作，生活也會大受影響，非常感謝警察的協助。

(中時 )