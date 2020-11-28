多家港媒27日晚援引香港有線電視消息稱，香港特首林鄭月娥接受媒體專訪時承認被美國實施制裁後，香港沒有銀行能提供服務，她每日用現金買所有的東西。不過她表示，因維護國家安全而受制裁是她榮幸。

香港「星島網」、《頭條日報》報導，林鄭月娥接受香港有線電視英文專訪時，被問到美國因《香港國安法》對她實施制裁後生活有沒有不便，她透露她作為香港的首長，沒有銀行能提供服務，她每日用現金買所有的東西。

報導稱，林鄭月娥透露，她家中有大量的鈔票，政府向她發薪是用現金，因為她沒有銀行戶口，但她不是從一開始就沒有銀行戶口。不過林鄭月娥表示，因維護國家安全而受制裁是她榮幸。

《香港國安法》生效後，美國財政部8月7日揚言對林鄭月娥等11名中國大陸及香港官員實施制裁，對此，林鄭月娥曾表示，自己已經被「點名」，但並不害怕，自己在美國沒有資產，也不嚮往去美國。

8月17日，林鄭月娥接受採訪時表示，《香港國安法》實施一個多月來，香港社會秩序逐步恢復正常，效果明顯。對於美國所謂的制裁不會懼怕，因為維護國家安全是一個光榮的責任。她還首度承認，制裁為她個人帶來少許不便，例如在使用美國公司提供的財務服務和信用卡時受限制，但她不會被制裁嚇倒。

(中時 )