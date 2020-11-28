新聞局主秘陳瑜、策展人羅珮嘉、in89影城行銷總監陳惟智（由左至右）。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣國際女性影展來到台中巡迴展出，27日在豐原in89豪華影城舉辦公益推廣放映場次，邀請台中地方公益團體觀影，策展人羅珮嘉也到場與觀眾暢談電影中的女性議題。新聞局主秘陳瑜表示，豐原in89豪華影城首次與台灣國際女性影展合作，除了舉辦公益特映，也將在12月25至27日展開精選映演，期望培養豐原地區藝文養分，提升女性議題的重視，促進影像教育之美。

陳瑜指出，這屆女性影展主題「Femture：未來的模樣」，以「Not only making herstory, making the『Femture』(feminism ＋ future)」 作為思考起點，希望在這轉瞬變化的世代中，帶出人們對世界及女性主義未來的想像，加上今年碰到新冠肺炎疫情，造成全球性創傷，因此特別規劃「記憶未來式」單元，探討人們歷經災難與創傷後如何自處並面對過往記憶。

昨日特映會播映蒙古電影《在世界看見山谷》，以採礦公司「入侵」家庭居住範圍的現實，讓觀者直視其中的創傷與無奈。包括新聞局主秘陳瑜、市議員陳清龍均到場支持。

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