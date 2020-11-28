一名女網友2年前在網路上爆料前男友長相帥氣，但下體卻比「玉米筍」還細短，生活不性福，引起熱烈討論，網路笑稱她是「玉米筍姐」。近日該玉米筍姐被網友發現近況，她現在與男友同居，網友發現她衛生習慣非常差，不但廁所衛生紙滿到堆積在地板，棉花棒還散落房間地板。
當年該玉米筍姐在臉書發文說，男友長相帥氣、行為舉止紳士，但當兩人準備發生關係時，她竟發現對方下體「比玉米筍還細還短」，在網路引起廣泛討論，她也因此得此稱號。事隔2年後，一名自稱是玉米筍姐現任男友的姐姐在臉書「爆怨2公社」爆料她的近況，她說玉米筍姐衛生習慣真的很差。
該網友說，她從朋友輾轉得知弟弟的女友就是當年在網路上赫赫有名的玉米筍姐，對方現在住在他們家裡，把3樓廁所「像被鬼X到一樣，還把我兒子房間搞得一團糟」，照片中廁所的衛生紙堆到滿出來、放在地面，就連一旁的水桶也堆滿衛生紙，而她兒子的房間也被對方用的散落棉花棒。
該網友說，「我弟對她非常著迷，卻說這一切都是我兒子搞破壞的」，讓她相當傻眼。許多網友到後紛紛留言表示，「就是當年說很多乾爹又說自己是美容師的玉米筍姐？」「原來玉米筍姐消失了是去你娘家！」「這衛生習慣真的太差」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。