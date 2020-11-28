一名女網友2年前在網路上爆料前男友長相帥氣，但下體卻比「玉米筍」還細短，生活不性福，引起熱烈討論，網路笑稱她是「玉米筍姐」。近日該玉米筍姐被網友發現近況，她現在與男友同居，網友發現她衛生習慣非常差，不但廁所衛生紙滿到堆積在地板，棉花棒還散落房間地板。

玉米筍姐當年在臉書上抱怨前男友下體比玉米筍還細短，因此爆紅。（圖／翻攝自臉書）

當年該玉米筍姐在臉書發文說，男友長相帥氣、行為舉止紳士，但當兩人準備發生關係時，她竟發現對方下體「比玉米筍還細還短」，在網路引起廣泛討論，她也因此得此稱號。事隔2年後，一名自稱是玉米筍姐現任男友的姐姐在臉書「爆怨2公社」爆料她的近況，她說玉米筍姐衛生習慣真的很差。

玉米筍姐當年稱男友下體比玉米筍細短，如今驚人廁所照曝光，衛生習慣超差。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

玉米筍姐當年稱男友下體比玉米筍細短，如今驚人廁所照曝光，衛生習慣超差。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，她從朋友輾轉得知弟弟的女友就是當年在網路上赫赫有名的玉米筍姐，對方現在住在他們家裡，把3樓廁所「像被鬼X到一樣，還把我兒子房間搞得一團糟」，照片中廁所的衛生紙堆到滿出來、放在地面，就連一旁的水桶也堆滿衛生紙，而她兒子的房間也被對方用的散落棉花棒。

玉米筍姐當年稱男友下體比玉米筍細短，如今驚人廁所照曝光，衛生習慣超差。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，「我弟對她非常著迷，卻說這一切都是我兒子搞破壞的」，讓她相當傻眼。許多網友到後紛紛留言表示，「就是當年說很多乾爹又說自己是美容師的玉米筍姐？」「原來玉米筍姐消失了是去你娘家！」「這衛生習慣真的太差」。

(中時新聞網)